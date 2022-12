Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista furou o bloqueio em frente à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-375, no km 662, em Tijucas do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. O episódio aconteceu por volta das 19h de sábado (03) e o condutor chegou a derrubar os cones que faziam o bloqueio. As informações são da PRF.

Com o ocorrido, a equipe da PRF foi atrás do motorista, conseguindo abordá-lo no km 667, dois quilômetros antes do ponto de deslizamento que motivou o bloqueio do trecho.

O teste de etilômetro foi feito e indicou o consumo de bebida alcoólica. O condutor do veículo também estava com CNH suspensa.

O mesmo disse que havia saído de uma confraternização em São José dos Pinhais e estava indo para Colombo, onde mora.

Ele foi encaminhado para a Polícia Civil de Guaratuba.