Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira, 25, na PR-272, deixou uma pessoa morta e outra ferida. Foi por volta das 11h30, na altura do km 72, no município de Jaboti.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um GM/Vectra Hatch saiu da pista e colidiu contra um barranco, capotando em seguida. O condutor do veículo, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A passageira, de 24 anos, ficou ferida e foi socorrida por uma ambulância de Pinhalão para um hospital local. Posteriormente, ela foi transferida para Jacarezinho.

A Polícia Civil esteve no local para investigar as causas do acidente. A Polícia Científica também realizou perícia no veículo e no local do acidente. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

O veículo apresentava pendências de licenciamento anual. O proprietário quitou a dívida, porém foi autuado por essa infração.