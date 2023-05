Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um capotamento ocorrido no início da tarde desta terça-feira (23), por volta das 12h40, na rodovia PR-092, próximo a Santo Antônio da Platina/PR, resultou na morte do motorista de um GM/Corsa que seguia no sentido de Santo Antônio da Platina/PR em direção ao distrito de Monte Real.

Equipes do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao local para prestar socorro à vítima, mas mesmo com todos os esforços de reanimação o condutor não resistiu às lesões e acabou falecendo no local do acidente.

De acordo com informações preliminares, o motorista estava sozinho no veículo no momento do acidente. As circunstâncias que levaram ao capotamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para realizar os procedimentos necessários. O trânsito no trecho fluiu com lentidão em apenas uma das pistas durante os trabalhos de resgate e perícia.

O corpo do motorista, identificado como Claudemir Pereira Pontes, de 53 anos, seria encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho/PR.