Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho recebeu a notícia, nesta sexta-feira, 17, por meio do assessor Everton Diniz, de que o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil) destinou R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em emendas parlamentares federais impositivas ao município. Por meio de um ofício enviado pelo Deputado, foi comunicada a destinação de emendas, divididas da seguinte forma: R$ 300.000,00 para investimentos em saúde básica, R$ 400.000,00 para investimentos em saúde bucal e R$ 500.000,00 em transferência especial. As emendas foram apresentadas durante o mandato do Deputado como Deputado Federal e serão pagas ao longo do exercício financeiro de 2023.

Segundo o Deputado Ney Leprevost, as emendas parlamentares são fruto do compromisso assumido durante seu mandato de reforçar e apoiar o desenvolvimento dos municípios do Paraná, melhorando a qualidade de vida dos paranaenses.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo José Bernardeli Palhares (PSD), pretende utilizar a verba de transferência especial para atendimento à Educação. “Quero agradecer ao deputado estadual Ney Leprevost, pois esses recursos vão nos ajudar bastante em áreas sensíveis como a Saúde e a Educação. Nos próximos dias a secretária e vice-prefeita Patrícia Martoni deverá informar de que maneiras os recursos serão aplicados, já que para a Saúde eles já vêm carimbados”, destaca o Prefeito.

A destinação de emendas parlamentares é uma importante ferramenta de apoio aos municípios, contribuindo para a realização de investimentos em áreas prioritárias e reforça a importância da atuação dos parlamentares na busca por recursos para o desenvolvimento dos municípios.