Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã deste sábado (29), as urnas eletrônicas saíram do estacionamento do Fórum Eleitoral de Curitiba para os locais de votação. As 3.984 urnas eletrônicas serão distribuídas por 65 veículos dos Correios para 415 locais de votação da capital paranaense.

Em todo o estado, 25.856 urnas eletrônicas serão transportadas para 4.768 locais de votação por 737 veículos dos Correios e da JLM Almeida, empresa vencedora da licitação. A entrega também acontece, em regra, no sábado, véspera da eleição, das 7h às 13h.

“As urnas estão sendo encaminhadas para as sessões eleitorais. Todas já estão preparadas, carregadas e lacradas.” afirmou o presidente do TRE-PR

Em algumas situações excepcionais, a entrega começa ainda nesta sexta-feira (28), como no caso de ilhas, localidades rurais de difícil acesso e escolas adventistas.

Há zonas que fazem o transporte de urnas por conta própria, por meio de convênios com prefeituras ou com o auxílio dos colaboradores nomeados (administradores de prédio/presidentes de mesa).

Auditoria urnas

Na manhã deste sábado (29), Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) realizou o sorteio da auditoria da votação eletrônica.

“O teste foi realizado no primeiro turno, teste de autenticidade e integridade, trazendo ao eleitor a certeza que o voto será encaminhado para aquele que o eleitor bem escolher”