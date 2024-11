Um acidente envolvendo um caminhão causou a interdição parcial da rodovia PR-092 na noite de ontem, sexta-feira (22). Foi por volta das 21h40, no quilômetro 276+30m, nas proximidades do município de Siqueira Campos/PR.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo envolvido, um caminhão M. BENZ/AXOR com placas de Cambará-PR, estava carregado com chapas de MDF quando perdeu o controle e tombou na pista. O motorista, de 37 anos, sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital de Siqueira Campos.

O acidente fez com que a carga de chapas de MDF se espalhasse pela rodovia, bloqueando parcialmente o tráfego. Para garantir a segurança dos motoristas, foi implantado o sistema de “pare e siga” até que a situação fosse controlada. As equipes da concessionária responsável pela rodovia atuaram na remoção do caminhão e da carga, além de realizar a limpeza completa da pista.