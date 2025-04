Na noite de sábado (por volta das 19h20), uma camionete Toyota Hilux, de cor branca e placas de Andirá (PR), capotou na PR-855, no KM-1, próximo à Curva do Tombo, em Bandeirantes (PR).

Equipes de socorro da EPR (empresa que administra a Rodovia 369) foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram o veículo completamente destruído. No entanto, não havia vítimas nem o condutor próximo à camionete.

A equipe de reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e o SAMU, que informaram não terem sido acionados para essa ocorrência.

Moradores de Andirá afirmaram que a Hilux pertence a um rapaz que vive em um sítio entre Andirá e o patrimônio Nossa Senhora Aparecida. Até o fechamento desta matéria, ele ainda não havia sido localizado.

A EPR permaneceu no local para sinalizar a via e posteriormente providenciar a remoção do veículo.

Para mais informações sobre a região, acompanhe a página Cleverson Rodrigues Rádio ou acesse

Fonte: www.radioboiadeiro.com.br