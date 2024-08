Um acidente envolvendo uma motocicleta e um Jeep Compass deixou duas pessoas feridas na noite de ontem (2), por volta das 20h30, na PR-218, km 14+900m, em Carlópolis/PR.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a motocicleta Honda CG, sem placa e o Jeep Compass trafegavam no sentido Carlópolis-Joaquim Távora quando ocorreu a colisãao traseira. O condutor da moto, um homem de 23 anos, e sua passageira, uma mulher de 29 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados para o hospital de Carlópolis.

De acordo com a PRE a motocicleta estava com o chassi suprimido e sem placa. O veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis. Já o condutor do Jeep Compass, um homem de 33 anos, residente em Taquarituba (SP), não sofreu ferimentos e seu veículo, sem pendências, foi liberado no local.

As causas do acidente estão sendo investigadas.