Na noite desta quarta (30) faleceu Tróia, pertencente ao Canil do 2ºBPM. Durante seus oito anos dedicados à Polícia Militar do Paraná, participou de diversas ocorrências ajudando a elucidar crimes e garantir a segurança da população do Norte Pioneiro.

A K9 Tróia fazia parte do canil 2ºBPM desde setembro de 2016, sendo treinada como cão de duplo emprego nas especialidades de detecção de entorpecentes e armas de fogo e Rádio Patrulhamento com Cães.

Durante sua jornada, auxiliou as equipes em diversas ocorrências no combate ao tráfico de drogas e posse de armas de fogo, além de controle de tumulto em estabelecimentos prisionais.

É com enorme pesar que nos despedimos e agradecemos por toda dedicação e empenho em prol da Segurança Pública.