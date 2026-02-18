Na noite de 17 de fevereiro de 2026, por volta das 21h20, equipes da Polícia Militar do Paraná — incluindo ROTAM, Agência de Inteligência e a Equipe de Operação com Cães — realizaram uma operação em uma chácara localizada na Estrada Ovídio Ribeiro de Campos, em Santo Antônio da Platina/PR. A ação foi motivada por informações de que indivíduos ligados ao crime organizado estariam reunidos no local, fortemente armados, para comemorar o carnaval.

Durante o monitoramento, parte do grupo foi vista circulando pelo centro da cidade em um veículo Mercedes A-200. Diante da gravidade da situação e da existência de mandados de prisão contra alguns dos suspeitos, as equipes se posicionaram estrategicamente nos acessos da propriedade.

No momento da intervenção, um dos indivíduos tentou fugir pelos fundos da chácara, entrando em área de mata. Durante a perseguição, o suspeito efetuou disparos contra os policiais, utilizando arma de alto calibre. Os militares revidaram até cessar a ameaça. O homem, de 24 anos, foi localizado alvejado, portando um revólver calibre .45. O atendimento médico foi acionado, mas ele não resistiu e morreu no local. Contra ele havia mandado de prisão em aberto.

O imóvel foi isolado e periciado pela criminalística e pelo IML. Foram apreendidos o revólver, munições intactas e deflagradas, além de uma bolsa com R$ 3 mil encontrada em um dos quartos. No veículo Mercedes, com auxílio do cão Thor, foi localizado um tablete de maconha no porta-malas. Os demais indivíduos com mandados de prisão não foram encontrados. Os abordados sem pendências judiciais foram liberados, e as demais providências legais foram adotadas.