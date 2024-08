Um grave acidente ocorrido na noite de domingo (11), por volta das 19h30, na PR-092, KM 248, em Wenceslau Braz, resultou em uma vítima fatal. A colisão envolveu uma motocicleta Honda CG 125, um Fiat Uno e um caminhão Volvo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual ( PRE), o condutor da motocicleta, um homem de 57 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do Fiat Uno, de 48 anos, e uma passageira, com idade não informada, ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital São Vicente de Paula. O condutor do caminhão, um homem de 38 anos, saiu ileso e realizou o teste do bafômetro, que resultou negativo.

De acordo com testemunhas, o Volvo seguia no sentido Wenceslau Braz a Arapoti quando colidiu com a motocicleta, que tentava ultrapassar o caminhão. O Fiat Uno, que seguia no sentido contrário, também se envolveu no acidente.

O Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho e a Polícia Científica também foram acionados para os procedimentos cabíveis. As causas do acidente estão sendo investigadas.