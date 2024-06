Um homem de 52 anos morreu em um acidente de trânsito na quinta-feira (20), na PR-272, em Ibaiti/PR. A vítima, que conduzia um GM Monza com placas de Ibaiti-PR, perdeu o controle do veículo em uma curva fechada e saiu da pista. O carro caiu em uma ribanceira e atingiu um barranco a cerca de 200 metros da margem da rodovia.

O motorista do Monza não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A causa da morte ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.