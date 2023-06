Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem, 27, em Santo Antônio da Platina/PR, suspeito de autoria de um furto a um supermercado na cidade de Guapirama/PR, ocorrido no mesmo dia. A ação rápida dos policiais resultou na captura do suspeito no banheiro de um posto de combustível localizado na BR-153.

Após receberem informações sobre um homem suspeito no pátio do posto de combustível, os policiais militares se deslocaram imediatamente ao local. Com informações do crime ocorrido em Guapirama, os PMs encontraram o suspeito dentro de um banheiro, onde ele aparentava estar disfarçando sua fisionomia, fazendo a barba.

As características do abordado eram idênticas às do autor do furto registrado pelas câmeras de segurança do supermercado. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila com uma pequena quantia em dinheiro, totalizando R$33. No entanto, no lixo do banheiro, os agentes descobriram uma sacola contendo uma quantia significativa de dinheiro: R$4.540,00.

Através das evidências materiais e do reconhecimento do suspeito pelas imagens do crime, ele foi detido. A vítima do furto foi acionada e, ao verificar a forma como o dinheiro estava separado e acondicionado, reconheceu-o como sendo de sua propriedade.

O indivíduo, que já era conhecido no meio policial e suspeito de vários outros furtos, incluindo um recentemente em Joaquim Távora/PR, recebeu voz de prisão. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina, onde foram tomadas as medidas cabíveis.