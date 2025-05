Uma perseguição policial pelas ruas de Santo Antônio da Platina, no norte pioniero do Paraná, terminou com um grave acidente de trânsito e a prisão de um homem procurado pela Justiça. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (30) e teve desfecho dramático, com colisões envolvendo uma motocicleta de alta cilindrada, uma van escolar e danos a um comércio local.

Ação começou durante diligências no bairro Bela Vista

De acordo com o boletim da PM, a operação teve início no bairro Bela Vista, onde os agentes realizavam patrulhamento próximo à residência do suspeito, investigado por envolvimento com o tráfico de drogas. O homem foi localizado em um veículo GM/Celta prata, estacionado irregularmente em fila dupla na rua Deputado Benedito Lúcio Machado, na Vila Claro.

Ao notar a aproximação da viatura, o motorista fugiu em alta velocidade, ignorando a ordem de parada e iniciando uma perseguição que percorreu os bairros Murakami, Popular Velha e Altvater, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres.

Acidente deixou motociclista gravemente ferido

Durante a fuga, o suspeito colidiu com uma motocicleta BMW/F850 GS, pilotada por Ricardo Aurélio de Oliveira Garbelini, que ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro Municipal.

Pouco depois, o fugitivo ainda atingiu uma van escolar Mercedes-Benz Sprinter, felizmente sem feridos.

Perseguição terminou com colisão em bar e prisão próxima à ponte

A perseguição teve fim quando o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra a parede de um bar localizado em frente ao Colégio Tiradentes. Após abandonar o carro, o suspeito ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado pela PM a cerca de 400 metros do local, nas proximidades da ponte do bairro Sindicato.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 300 em dinheiro. Já no interior do veículo, com o auxílio da equipe Canil do 2º BPM e do cão farejador Drak (K9), foram apreendidos uma porção de maconha, uma bucha de cocaína e dois celulares. O carro foi recolhido ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar.

Suspeito tinha mandado de prisão e foi autuado por diversos crimes

O homem foi autuado por tráfico de drogas, direção perigosa, lesão corporal culposa, desobediência e teve o mandado de prisão em seu nome cumprido. A Polícia Civil agora dá sequência às investigações para apurar o possível envolvimento do detido com o tráfico de entorpecentes na região.

A Polícia Militar destaca a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos telefones 190 e 181.