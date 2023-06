Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde de ontem (13), por volta das 15h25, um acidente do tipo saída de pista foi registrado no quilômetro 96+300 metros da PR-218, no município de Ribeirão do Pinhal/PR.

O veículo envolvido no acidente é uma caminhonete Ford Ranger, com placas de Cornélio Procópio-PR. O condutor, um homem de 34 anos, sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado ao hospital. Não foi possível realizar o teste de etilômetro para verificar se o motorista havia consumido álcool, devido à sua condição de saúde.

De acordo com informações coletadas no local pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo trafegava no sentido Ribeirão do Pinhal/PR a Nova Fátima/PR quando perdeu o controle e saiu da pista, colidindo no lado direito, no sentido de seu tráfego.

As circunstâncias que levaram à saída de pista são investigadas.