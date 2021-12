Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou, neste domingo (12), mais 790 casos e uma morte por Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Ao todo, o estado soma 1.582.243 casos e 40.609 óbitos pela doença. Veja o boletim completo.

Internamentos

De acordo com o boletim, 136 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. Destes, 76 estão em leitos SUS (45 em UTI e 31 em leitos clínicos/enfermaria) e 60 em leitos da rede particular (34 em UTI e 26 em clínicos/enfermaria).

Há outros 465 pacientes internados, sendo 222 em leitos UTI e 243 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Os casos confirmados divulgados neste domingo são referentes a dezembro (51), novembro (39), outubro (19), setembro (8), julho (7), junho (12), maio (21), abril (37), março (165), fevereiro (136) e janeiro (92) de 2021; e de dezembro (113), novembro (29), outubro (9), setembro (23), agosto (17), julho (9), junho (2) e maio (1) de 2020.

Óbitos

A morte registrada é de uma mulher de 62 anos, que mora em Ibiporã. O óbito ocorreu no dia 9 de junho de 2021, de acordo com a Sesa.

O monitoramento também registrou 6.270 casos de não residentes no Paraná – 221 pessoas foram a óbito.