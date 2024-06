Reunião entre o Sindicato Rural Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores na tarde desta quarta-feira (26) definiu o novo piso salarial para a zona rural do município de Santo Antônio da Platina, válido a partir da assinatura da convenção coletiva de trabalho. O valor fixado foi de R$1.560,00.

O presidente do Sindicato Rural Patronal, José Afonso Júnior, destaca a importância da convenção coletiva para garantir um reajuste justo aos trabalhadores: “A convenção coletiva é fundamental para assegurar que os trabalhadores rurais recebam um salário digno e compatível com as suas necessidades. Acreditamos que este novo valor contribuirá para melhorar a qualidade de vida das famílias que residem na zona rural do nosso município.”

Após a assinatura da convenção coletiva, o documento será encaminhado ao Ministério do Trabalho para homologação. Uma vez aprovado, o novo piso salarial passa a ter força de lei e deve ser respeitado por todos os empregadores rurais de Santo Antônio da Platina.

Participaram da convenção

Sindicato Rural Patronal: o presidente José Afonso Júnior, Dr. Gustavo Jesper Teixeira, Luiz Nunes, Alex Massarelli, Rafael Simões Afonso, Dionísio Canto Garcia, Harlei Machado, Jeferson Erichen, Dr. Ramon, Dr. Claudinei de Paula Coelho, Contador Luís Cassiano e João Cláudio Gaudêncio. Sindicato dos Trabalhadores: o presidente José Simione e o advogado Antônio Carlos do Amaral.