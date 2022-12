Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que haverá interdição total de trecho da BR-369, do km 56,1 ao km 60, no acesso a Bandeirantes, no Norte Pioneiro, onde está em construção a passarela do Santuário São Miguel Arcanjo. A interdição terá início às 8h do dia 9 de janeiro, devendo prosseguir por 60 dias.

A medida é necessária para execução de obras de terraplenagem e implantação de dispositivos de drenagem na rodovia, no trecho em que será implantada uma nova rotatória, com novos acessos e um retorno.

A rodovia conta com outros dois acessos para o centro de Bandeirantes: um pela Avenida Silva e outro pelo entroncamento da BR-369 com a PR-436, que ficam a 2 km e 5 km de distância da área interditada, respectivamente.