Na manhã desta terça-feira (21) foi realizada operação conjunta da Polícia Civil, composta pelo delegado e investigadores, e Polícia Militar – equipes da Rotam, Rocam, Agência de Inteligência e Rádio Patrulha, para cumprir mandados de busca em locais denunciados pela população como pontos de tráfico de drogas, em Santo Antônio da Platina/PR.

O delegado Rafael Guimarães representou pelas buscas e houve concordância do Ministério Público, sendo autorizadas pelo Poder Judiciário.

Em uma residência no bairro Jardim Murakami foram encontradas em poder de um adolescente de 15 anos, 20 pedras de crack embaladas e facas utilizadas para fracionar a droga. Foi lavrado procedimento infracional pela prática de tráfico de drogas.

Já em outra residência no Jardim Altvater, outro adolescente de 16 anos foi apreendido em poder de uma porção de maconha e R$ 295,00 em notas diversas. Contra este adolescente também havia mandado de internação em aberto pelo envolvimento do mesmo com tráfico e roubos ocorridos na cidade.