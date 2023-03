Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram a “Operação Sindicato do Crime”, para cumprimento de mandados de prisão de suspeitos moradores do bairro Jardim Altvater (Sindicato), em Santo Antônio da Platina/PR, envolvidos nos crimes de tráficos de drogas, posse/porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Durante a operação foram presos um homem de 26 anos e outro de 18 anos, os quais foram encaminhados à Cadeia Pública de Andirá/PR.

Outros dois alvos não foram localizados, e segundo apurado teriam fugido da cidade. Ambos são considerados foragidos. O nome e imagem dos mesmos será divulgado nesse momento por interesse público e da Justiça, nos termos da Lei de Abuso de Autoridade. São considerados foragidos: Keoma Augusto Oliveira de Souza e Carlos Daniel de Souza Araújo.

A investigação que deu origem à operação foi decorrente da apuração do homicídio de Matheus Aparecido Paulino Afonso Camilo, cujo corpo foi encontrado no dia 9 de março no Mirante do Rio das Cinzas, localizado na rodovia PR-439.