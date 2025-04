Na madrugada de sexta-feira, 25 de abril, por volta das 00h01, as equipes ROTAM A2 e Operações com Cães realizaram patrulhamento a pé pelos bairros Aeroporto, Nossa Senhora das Graças e Jardim Paraíso, na cidade de Jacarezinho. Durante a ação, ao se aproximarem do entroncamento entre as ruas Daniel Batistel e Projetada 13, avistaram um indivíduo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas.

O homem, ao perceber a aproximação das equipes, mudou de direção, levantando suspeitas. Após abordagem, os policiais obtiveram os seguintes resultados:

– **Dois indivíduos presos**

– **Apreensões**:

– 402 gramas de maconha (em porções)

– 14 gramas de maconha (9 buchas)

– 1 pedra de crack

– 1 munição calibre 380

– R$122,00 em notas diversas

– 1 celular Samsung Galaxy

– 1 balança modelo DF-400 (marca House Hélder)

– 1 balança modelo AL-SF400 (marca Altomex)

A operação reforça o compromisso das autoridades locais no combate ao tráfico de drogas e na garantia da segurança da população.

