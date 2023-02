Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os pacientes de Ribeirão Claro que estão em tratamento de Câncer terão uma nova casa de apoio para se acomodar em Londrina, a Madre Leônia. Conforme a equipe da Secretaria de Saúde, os pacientes não se identificaram com o local licitado no ano de 2022 e a adesão foi baixa. Por isso, o Governo Municipal buscou atender ao pedido dos usuários dos serviços, que tem direito a hospedagem e alimentação gratuita e um acompanhante. A entidade é administrada pelas irmãs Missionárias Claretianas, que hospedam e oferecem quatro refeições diárias, atividades ocupacionais, lazer e atendimento espiritual.

O prefeito João Carlos Bonato e a secretária de Assistência Social Elizangela Pachoal Bonato, estiveram pessoalmente nesta quinta-feira (2) visitando o espaço e assinando o contrato junto à Irmã Izelinda Martins Teixeira – responsável pela casa de apoio – para que a população ribeirão-clarense passe a ser atendida o quanto antes.

“É um espaço muito acolhedor. Os pacientes de Ribeirão Claro agora vão ter um pouco mais de tranquilidade, pois sabemos que o tratamento da doença é doloroso e nosso objetivo é oferecer um pouco de comodidade”, destaca o gestor.

Conforme a vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini, atualmente a Saúde conta com dois veículos exclusivos para fazer esse tipo de deslocamento para Londrina diariamente.

“Os pacientes que tem consultas pela manhã vão no carro da manhã e os pacientes que tem consulta à tarde vão no segundo horário. A nossa intenção é minimizar o desgaste dos pacientes e atendendo dentro das condições a necessidade de cada pessoa. Há casos, inclusive, de deslocamento de até cinco veículos no mesmo dia para Londrina, com a finalidade de proporcionar conforto para cada um, porque às vezes o paciente tem dificuldade de locomoção e precisa de um veículo mais baixo. O que está ao nosso alcance estamos fazendo”, garante Ana.