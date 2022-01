A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (25) mais 23.771 casos confirmados e 29 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os casos não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.838.152 casos confirmados e 40.809 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (23.678) de 2022; dezembro (6), novembro (8), outubro (4), setembro (2), agosto (4), julho (4), junho (17), maio (3), abril (2), março (5), fevereiro (6) e janeiro (6) de 2021; e dezembro (4), novembro (2), outubro (4), setembro (3), agosto (2), julho (8), junho (2) e abril (1) de 2020.

Os óbitos divulgados nesta data são de janeiro (27) de 2022; e outubro (1) e março (1) de 2021.

MONITORAMENTO– A Sesa está monitorando a situação epidemiológica do Paraná e o crescimento no número de casos diários.

A secretaria reforça que as medidas de prevenção, como uso de máscaras, lavagem das mãos e uso do álcool em gel permanecem sendo necessárias, juntamente com a continuidade da vacinação contra a Covid-19.