Paraná: Cervo em extinção é encontrado caído com orelhas cortadas às margens da BR-487; vídeo

Um Cervo do Pantanal, ameaçado de extinção, foi resgatado sem as duas orelhas na quinta-feira (2), na BR 487, em Porto Camargo, Noroeste do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou uma fêmea de cervo do Pantanal que estava às margens da rodovia.

O animal estava bem debilitado e foi colocado na viatura policial com ajuda de pessoas locais e encaminhado pela equipe para a fazenda da empresa de crédito de carbono Green Farm. Neste espaço, existe um centro de resgate para animais silvestres.

O cervo está em estado de observação e foi medicado. Não se sabe ao certo, o que teria causado os ferimentos.