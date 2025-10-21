“A energia elétrica é um dos maiores custos dos hospitais. Assim, cada real economizado é um real que volta para o cuidado com as pessoas. Ao zerar o ICMS, o Estado do Paraná oferece uma economia real para os hospitais para que eles possam reverter isso em melhor atendimento para a nossa população. É um benefício em que todos saem ganhando”, comemora o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara.

O presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná (Femipa), Charles London, destacou o impacto que a medida vai trazer no atendimento ao cidadão. Segundo ele, essa era uma demanda antiga e que foi atendida graças à sensibilidade do Governo do Estado no cuidado à população.

“A importância dessa isenção é muito grande. Um dos grandes desafios para os hospitais hoje é a manutenção e custeio, e a isenção do ICMS na conta de luz representa um alívio imenso para os hospitais, que poderão direcionar esses recursos para outros investimentos diretos na área da saúde”, afirma.

O segundo decreto aprovado pelo Legislativo beneficia principalmente paranaenses que fazem tratamento para hipertensão e outras doenças cardiovasculares. O Decreto 11.402 zera o ICMS sobre o succinato de metoprolol, medicamento amplamente utilizado no combate a essas condições.

O remédio é um betabloqueador que reduz a frequência cardíaca e a força de contração do coração, sendo indicado principalmente para pacientes com arritmias ou que tenham sofrido infarto. A isenção abrange os comprimidos de 25 mg, 50 mg e 100 mg e passa a valer a partir de 1º de janeiro, conforme determinação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, cerca de 23% da população paranaense é hipertensa. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que o número de atendimentos relacionados à hipertensão na Atenção Primária cresceu mais de 500% entre 2019 e 2023, saltando de 868 mil para 4,5 milhões.

O decreto também mantém a isenção de ICMS sobre a imunoglobulina humana nas versões injetáveis de 0,5 g, 1,0 g, 2,5 g e 5,0 g por frasco, garantindo continuidade do benefício fiscal sobre o produto.