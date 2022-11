Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Estado, via Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), garantiu investimento de cerca de R$ 8 milhões na continuidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nas rodovias do antigo Anel de Integração. A transferência será realizada fundo a fundo aos municípios e a gestão será dos consórcios de saúde que operacionalizam a frota. A Resolução nº 802/2022 foi assinada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“São 30 unidades de suporte básico e seis de suporte avançado (UTI), totalizando 36 unidades móveis, que se somam à frota estadual de mais de 280 ambulâncias habilitadas e qualificadas atuando no Samu”, explicou o secretário. “Com a proximidade do final de ano, férias e aumento no número de veículos nas estradas, os atendimentos ocorrerão de forma ininterrupta, inclusive finais de semana e feriados”.

A nova liberação acontece um ano após o fim das concessões nas rodovias federais e estaduais do Paraná. Na época a Secretaria de Saúde já havia garantido o repasse no mesmo valor. Dados preliminares do Samu apontam que neste período foram realizados cerca de 26 mil atendimentos, entre resgates, assistências e remoção dos pacientes em 32 municípios.