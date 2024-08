Um homem com esquizofrenia, desaparecido há 90 dias, foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última terça-feira (27), às margens da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

A descoberta ocorreu após o pai do desaparecido ligar para a PRF, informando que seu filho estava caminhando nas proximidades de um posto de combustíveis na rodovia. A equipe da PRF iniciou imediatamente as buscas.

Funcionários do posto relataram que um homem com as características descritas havia passado pelo local cerca de uma hora antes, seguindo em direção a São Paulo. Por volta das 13h, os policiais localizaram um homem que correspondia à descrição fornecida pelo pai. Ao ser abordado, ele confirmou sua identidade.

O pai, ao ser contatado novamente, confirmou que se tratava de seu filho, desaparecido há cerca de 90 dias. O homem estava desorientado e apresentava falas desconexas, e o pai informou que ele sofre de esquizofrenia e estava sem medicação durante todo o período de desaparecimento.

Após ser identificado, o homem foi encaminhado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Campina Grande do Sul para receber acolhimento e atendimento médico, enquanto a família se deslocava para reencontrá-lo.