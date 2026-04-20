Mauá da Serra (PR), 18 de abril de 2026 – Um grave acidente registrado na madrugada de sábado na BR-376, km 290, em Mauá da Serra, resultou na morte de Natan Pereira da Silva, de 24 anos. O veículo Volkswagen Gol em que ele estava capotou por volta de 0h50, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No carro havia cinco ocupantes. Natan, que conduzia o veículo, morreu no local. Os outros quatro passageiros foram socorridos em estado grave por equipes do Samu, Siate, Corpo de Bombeiros, Motiva Paraná e PRF.

A ocorrência ganhou repercussão nacional porque o técnico de enfermagem e condutor-socorrista do Samu, Silvio Silva, foi acionado para atender o acidente e, ao chegar, constatou que a vítima fatal era seu próprio filho.

O sepultamento de Natan Pereira da Silva aconteceu na manhã de domingo, 19 de abril, no Cemitério Municipal de Mauá da Serra, reunindo familiares, amigos e colegas de profissão.