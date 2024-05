A morte súbita de um menino de apenas 5 anos de idade comoveu os moradores das cidades de Ponta Grossa e Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O garoto teve um mal súbito enquanto brincava com amigos no quintal de casa e morreu logo em seguida.

De acordo com as informações do portal aRede, José E. F. P. L. brincava com um primo e alguns amigos do condomínio em que morava, em Ponta Grossa, quando teve um mal súbito, na tarde de sábado (18). Apesar de ter sido socorrido rapidamente, ele morreu ao chegar na Unidade Básica de Saúde para onde foi levado pelos familiares.

Além da comoção, a morte do menino surpreendeu a família, já que ele não tinha nenhum problema de saúde e era bastante ativo até ter o mal súbito. Até mesmo porque uma das coisas que ele mais gostava de fazer era praticar judô.

Comoção e homenagens de amigos e familiares

O corpo de José E. foi velado na Capela do Cemitério Parque Campos Gerais, em Ponta Grossa, e sepultado no Cemitério Municipal de Castro, no túmulo do avô materno, no domingo (19).

Ouvido pelo portal, Junior Costa, que é primo do pai da criança, contou como foi a despedida ao garoto. “Muita gente acompanhou o velório e seguiu o cortejo até Castro. Deus chamou seu anjo de volta à casa celestial. Grande consternação na família, desejamos e pedimos orações de força e muita fé ao casal”, diz Junior.