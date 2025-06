Somente na última semana, o Paraná registrou 85 mortes pela Covid-19 e outras doenças respiratórias, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quinta-feira (18). Ainda foram contabilizados 1.397 casos graves dessas síndromes.

Os dados mostram que desde 29 de dezembro de 2024, entre os casos confirmados a Influenza lidera as ocorrências com 1.751 pacientes contaminados, seguidos pela Covid-19 (597). SRAG por outros vírus respiratórios (3.400), SRAG não especificada (5.327) e contaminações por outros agentes etiológicos (58). Ainda existem 2.305 situações monitoradas.

Já entre as mortes, 165 (24,2%) foram confirmados para o vírus Influenza; 82 (12%) para Covid-19; 69 (10%) por outros vírus respiratórios; 15 (2%) por outros agentes etiológicos e 344 (50%) como SRAG não especificado.

Com exceção da Regional de Saúde de União da Vitória todas as outras apresentam ao menos um caso registrado de Covid-19 em 2025.

Em relação as mortes pela Covid-19 no Paraná, as regionais de Curitiba (20), Londrina (15) e Maringá (11) registraram mais ocorrências desse tipo.

Ainda de acordo com a Sesa, a faixa etária com mais casos confirmados é a de crianças menores de seis anos e, em seguida, a dos idosos. 5.108 casos e 300 das mortes. tinham algum fator de risco identificado.

Além disso, 3.863 (87% das pessoas com fatores de risco) não haviam tomado a vacina e 249 (84%) dos que faleceram não receberam a vacina contra a gripe.