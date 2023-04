Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Sindicato de Escolas Particulares do Paraná (Sinepe-PR) divulgou nesta segunda-feira (17) um comunicado com medidas de segurança para as instituições de ensino privadas do estado. A iniciativa foi tomada após ataques e casos de ameaças contra escolas e creches.

De acordo com o documento, uma Comissão de Segurança foi formada por membros da Diretoria do Sinepe-PR e especialistas com vasta experiência na área.

“Já se sabe, por meio desta Comissão, que a resolução deste problema, além de não ser única e simples, dependerá de ações coordenadas e pontuais do Estado, das Famílias e da Instituição de Ensino. É preciso muito esforço alinhado e contínuo, com cooperação e bom senso”, afirma o sindicato no comunicado assinado pelo Preisdente Sergio Herrero Moraes e o Vice-Presidente, Haroldo Andriguetto Júnior.

Dentre as medidas, estão o pedido pela instalação de botões de pânico nas instituições e a realização de um curso sobre prevenção, reação e gestão de crises em “incidentes críticos nos estabelecimentos de ensino”

Confira a lista completa de medidas tomadas pelo Sinepe:

Encaminhou às Instituições de Ensino uma lista com o nome das Unidades de Polícia Militar e Civil próximas a cada Unidade Escolar, bem como principais números de contato, em caso de atendimento emergencial; Realizou um Curso às Instituições de Ensino Associadas sobre Prevenção, Reação e Gestão de Crises em Incidentes críticos nos Estabelecimentos de Ensino; Oficializou ao Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, o pedido pela instalação de botões de pânico nas Instituições de Ensino da Rede Privada do Paraná e a inclusão das rondas e patrulhamento das Instituições de Ensino; Está elaborando uma Cartilha às Instituições de Ensino com Medidas de Segurança e dicas práticas para que as mesmas reforcem seus Protocolos, refinando suas equipes para novos processos de Inteligência em Segurança; A Polícia Militar colocou-se à disposição pelo serviço 190 em caso de conflito ou situações emergenciais, para atendimento e apoio nas tratativas.

Calendário escolar

O Sinepe recomenda ainda que as escolas matenham suas atividades normalmente. Além disso, o pedido é para que as famílias dos alunos e as instituições se unam para monitorar as crianças no ambiente virtual, como redes sociais e grupos de WhatsApp, assim como acompanhar e supervisionar os conteúdos das mochilas e cuidar com as “fake news” que visam apenas propagar medo e aumentar a sensação de pânico nas escolas.

Confira a lista com todas as recomendações: