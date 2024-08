No último sábado, dia 20 de agosto, a cidade de Carlópolis, no Paraná, foi palco de uma importante manifestação em prol da conscientização contra a violência doméstica. A passeata, organizada pelo Conselho da Comunidade da Comarca de Carlópolis, contou com a participação da Patrulha Maria da Penha do 2º Batalhão da Polícia Militar.

A iniciativa faz parte da “Operação SHAMAR”, um esforço integrado nacional para proteger e combater a violência doméstica e o feminicídio. A presença da Patrulha Maria da Penha reforça o compromisso das autoridades em enfrentar esse grave problema que afeta mulheres em todo o país.

Durante o evento, alunos de escolas locais prestaram homenagem à Sargento Patrícia, destacando sua atuação exemplar no combate à violência doméstica no município. A passeata reuniu aproximadamente 250 pessoas, incluindo representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Tutelar, Cras, Creas,Assistência Social, Secretaria Municipal de Cultura, Educação, Saúde, APAE, além de instituições como o Colégio Cívico Militar Prof. Hercília de Paula e Silva, Colégio Estadual Carolina Lupion, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, OAB e o Conselho da Comunidade da Comarca de Carlópolis.

A mobilização demonstra a importância de unir esforços para erradicar a violência doméstica e garantir um ambiente seguro para todas as mulheres. A comunidade local está comprometida em promover a conscientização e a mudança necessária para proteger vidas e garantir direitos.