Um pedreiro ficou ferido na manhã desta quinta-feira (23), em Santo Antônio da Platina/PR, após ser atingido por um coluna de concreto. Ele trabalhava na demolição de um imóvel localização na esquina da avenida Oliveira Motta com a rua Tiradentes, quando aconteceu o acidente.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, a vítima, identificada como Nerealdo Vandido da Silva, 46, fraturou o pé esquerdo e sofreu escoriações no rosto, mas foi encaminhada consciente e orientada ao pronto-socorro.