Um cadáver do sexo feminino foi encontrado por um pescador no início da noite de quarta-feira (23), no Rio da Cinzas, na divisa entre os municípios de Abatiá e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. O corpo estava boiando, com os pés amarrados, e em avançado estado de decomposição.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, a corporação foi acionada no início da noite de quarta-feira (23), porém os trabalhos de resgate só foram iniciados na manhã desta quinta-feira (24) por tratar-se de local de difícil acesso, entre as fazendas Santa Rita e Pau D´alho.

Ainda de acordo com os bombeiros, o corpo estava em avançado estado de decomposição não sendo possível identificar lesões ou perfurações que pudessem indicar a causa da morte, informações que serão esclarecidas por meio de necropsia.