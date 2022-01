Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar prendeu três traficantes de droga armados com pistolas na noite de domingo (9), em Carlópolis/PR.

Em buscas para combater o tráfico de drogas na rua Manguinha, no bairro Vista Alegre, os policiais procuravam três suspeitos que agiam no local. Pouco tempo depois eles foram localizados, sendo dois deles armados com pistolas, uma calibre 380 e outra de origem Turca, calibre 9mm, que foram apreendidas.

Além das armas, foram apreendidas porções de cocaína, dinheiro e munições. Os três homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis.