O comandante do Bope, tenente-coronel Sérgio Augusto Silva, disse que o batalhão atua de forma específica no Paraná. “Nossa missão é em todo o Estado e atuamos naquelas operações com alto grau de complexidade. O Bope é dividido em três companhias: o Comando de Missões Especiais, o Esquadrão Antibombas e o Esquadrão de Negociação”, explicou.

O comandante do BPMOA, major Wilian Celestino Favero, ressaltou que as aeronaves são utilizadas tanto para situações militares, em apoio a operações, como também para suporte aeromédico, agilizando o atendimento em situações de maior risco. “Nesses 12 anos do Batalhão de Operações Aéreas já realizamos mais de 10 mil missões e conseguimos salvar mais de 6 mil vidas”, afirmou.

“Estamos em todas as rodovias estaduais auxiliamos e salvamos milhares de vidas nesses 58 anos de atuação e, o mais importante, protegemos a nossa sociedade com vigor e agilidade”, disse o comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Soserli Selmer. “Uma data a ser comemorada e que demonstra o empenho da Polícia Militar em todas as regiões do Paraná”.

PRESENÇAS– Também estiveram presentes no evento o chefe do Estado-Maior, coronel Adilson Luiz Lucas Prüsse; e o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), coronel Mario Henrique do Carmo.