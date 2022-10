Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Neste sábado (01), após diligências, a equipe do Pelotão de Polícia Ambiental de Jacarezinho foi até um endereço comercial de Ribeirão do Pinhal/PR e, em fiscalização ambiental, constatou a existência naquele local de espécimes da fauna silvestre nativa sendo comercializados sem autorização do órgão ambiental competente. Os policiais ambientais encontraram quatro Tartaruga-tigre-d’água (Trachemys dorbigni), 20 caranguejo-uçá (Ucides cordatus), uma jiboia (Boidae). Também foram encontrados peixes ornamentais acondicionados em sacos plásticos, sendo 398 peixes mortos jogados no chão e outros 516 vivos em uma caixa de isopor fechada.

Segundo o comandante do Pelotão de Polícia Ambiental de Jacarezinho, tenente Renato Augusto Dias, “o local onde era realizado o comércio dos animais é totalmente inapropriado para a manutenção em cativeiro de qualquer espécie animal, sendo constatado pela equipe muita sujeira, ausência de ventilação, falta de luz e espaço físico, e grande quantidade de peixes encaixotados uma por cima das outras, caracterizando o crime de maus tratos. Alinhado a isso, o proprietário do local não possui nenhuma autorização ambiental para a instalação do empreendimento e mantimento dos espécimes, tampouco declaração de estoque e comprovante de origem”.

Conforme apontado pela equipe policial, o infrator já é contumaz nesta pratica delituosa, visto que já foi denunciado várias vezes por realizar intenso transporte e comércio ilegal de espécimes da fauna silvestre nativa brasileira.