A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), abriu um inquérito para investigar o deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no litoral. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do órgão à Banda B na manhã deste sábado (3).

Duas pessoas morreram e 12 saíram com vida do desastre que aconteceu na última segunda-feira (28). Na ocasião, parte da encosta desmoronou e a lama arrastou nove veículos. As buscas foram encerradas nesta sexta-feira

Testemunhas do acidente devem ser ouvidas ao longo da semana. A polícia investiga as causas e quais seriam os responsáveis pelo ocorrido

Desde segunda-feira, a rodovia que é uma das principais ligações entre o Paraná e Santa Catarina está interditada. Uma vistoria é realizada neste sábado para verificar a possibilidade de liberação.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), caberá a concessionária informar quando as condições de segurança estiverem apropriadas para o “restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos”.