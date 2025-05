Na tarde de 11 de maio, policiais militares do 2º Batalhão, por meio da Equipe de Operações com Cães, realizaram uma ação exitosa contra o tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora das Graças, em Jacarezinho/PR.

Durante patrulhamento, a equipe visualizou cinco indivíduos que empreenderam fuga ao perceberem a aproximação da viatura em uma área conhecida pelo comércio de entorpecentes. Dois dos suspeitos foram abordados na Rua Mandaguari, sendo que *com um menor de idade foram encontradas 20 pedras de crack prontas para venda, além de R$60,00 em dinheiro e uma lâmina utilizada na preparação da droga.*

O menor confessou a propriedade dos entorpecentes e sua comercialização no local. Diante dos fatos, *foi apreendido por tráfico de drogas,* encaminhado para avaliação médica e posteriormente à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O outro indivíduo abordado foi identificado e liberado por não portar ilícitos.

A ação resultou, portanto na *apreensão do menor, 20 pedras de crack, um celular e R$60,00.* O 2º Batalhão segue atuando de forma incisiva no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança da população.