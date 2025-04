Na terça-feira, 8 de abril de 2025, às 19h50, a equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Dom Flauzina Francisca Lemes, no bairro Bela Vista, em Ribeirão do Pinhal. A vítima, uma mulher, relatou ter sido agredida fisicamente por seu ex-namorado, que também danificou seu aparelho celular durante o incidente.

Segundo o relato da vítima, o agressor a convidou para conversar em sua residência, onde iniciou-se uma discussão. Durante o desentendimento, ele a agrediu fisicamente, causando hematomas no rosto e destruindo seu celular.

Na residência do suspeito, foram encontrados uma maleta de arma de fogo da marca Taurus, acessórios para mira óptica, um carregador de pistola 9mm e 11 munições intactas de treinamento. Além disso, no estabelecimento anexo à residência, foram localizadas duas máquinas caça-níqueis lacradas, que também foram apreendidas. Apesar das buscas, o suspeito não foi localizado, havendo indícios de que ele tenha fugido pelos fundos da residência.

A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil, junto com os itens apreendidos, para os procedimentos legais.

O 2º Batalhão de Polícia Militar reforça seu compromisso no combate à violência doméstica e na apreensão de itens ilegais, garantindo a segurança da comunidade.