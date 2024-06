Uma criança, de 8 anos, se engasgou com a comida durante o horário de almoço na escola e foi salva por um policial militar. O caso foi registrado na terça-feira (18), em Ponta Grossa, no Oeste do Paraná. O momento heroico foi filmado pelas câmeras de segurança da instituição (assista abaixo).

De acordo com as informações, o policial militar estava na Escola Municipal Frederico Defraf para dar instruções do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Os funcionários do local perceberam a situação da criança e tentaram ajudar, porém o estudante desmaiou.

Em seguida, o PM foi acionado e realizou a manobra de Heimlich, uma técnica de primeiros socorros destinada a desobstruir as vias aéreas em casos de asfixia por corpo estranho. Desta forma, foi possível extrair o alimento que estava bloqueando a respiração da criança.

Logo depois da manobra, a criança recuperou a consciência e foi encaminhada para atendimento médico. De acordo com os profissionais de saúde, a intervenção do policial foi crucial para evitar consequências graves.

Criança é salva por policial no Paraná; veja