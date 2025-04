Com o aumento do fluxo de veículos esperado para o feriado prolongado da Páscoa e de Tiradentes, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) inicia, a partir da meia-noite desta quinta-feira (17), uma operação especial nas rodovias estaduais. A ação tem como principal objetivo garantir a segurança dos motoristas e passageiros que irão pegar a estrada nos próximos dias.

Fiscalização reforçada: Radares e Testes de Bafômetro

Para coibir imprudências, como excesso de velocidade e direção sob efeito de álcool, os agentes estarão equipados com radares portáteis e farão testes etilométricos durante as abordagens. O foco é reduzir acidentes e preservar vidas em um dos períodos mais movimentados do ano nas rodovias.

Apoio de equipes especializadas: Canil e ROTAM em ação

O BPRv contará ainda com apoio de unidades especializadas, como o Canil e a ROTAM, que atuarão estrategicamente ao longo das principais rotas. Essas equipes vão reforçar o policiamento ostensivo e auxiliar nas abordagens, contribuindo para a identificação de infrações e possíveis crimes nas estradas.

Dicas de segurança para quem vai viajar

A Polícia Rodoviária faz um alerta importante aos motoristas que irão viajar durante o feriado:

Faça uma revisão básica do veículo antes de sair.

Verifique a documentação do carro e do condutor .

Respeite os limites de velocidade e evite ultrapassagens perigosas.

Nunca dirija após consumir bebidas alcoólicas.

Quando eermina a operação?

A operação especial seguirá até as 8h da manhã da próxima terça-feira (22). Durante todo o período, os patrulhamentos serão intensificados, especialmente nos horários de maior movimento