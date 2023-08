Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho recebeu nesta segunda-feira, dia 31, mais dois caminhões basculantes 0 KM, adquiridos com recursos do Programa Paraná Mais Cidades, do Governo do Estado do Paraná. Os caminhões, da marca Iveco, custaram cerca de R$ 555 mil cada um, totalizando portanto R$ 1,110 milhão de investimento.

Eles serão destinados às secretarias municipais de Conservação Urbana e de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Com estes, são 5 os caminhões truck adquiridos pela atual gestão.