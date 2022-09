Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Funcionalismo passa a ter margem de 40% para aquisição de crédito consignado.

O funcionalismo público municipal de Jacarezinho passa a dispor com margem de 40% para aquisição de crédito consignado em instituições bancárias conveniadas. A Lei nº 4.248/2022, que amplia o limite, foi publicada no Diário Oficial da prefeitura nesta quarta-feira (31).

A medida, fruto de um projeto do vereador Antônio Neto, devidamente aprovado pela câmara municipal e sancionado agora pelo prefeito Marcelo Palhares, atende a uma reivindicação do funcionalismo municipal.

Desta forma os servidores da prefeitura de Jacarezinho podem adquirir empréstimos e financiamentos consignados com o novo limite já a partir desta quarta, quando a nova lei passou a vigorar.

É importante lembrar que ano passado a prefeitura, também atendendo a um anseio da classe, já havia ampliado a margem de consignado de 30% para 35%. As medidas seguem a devida regulamentação federal e dos órgãos competentes.

“É mais um projeto importante proposto pela câmara e que oferece essa possibilidade para os servidores. Acredito que essa nova margem traz mais segurança para nosso funcionalismo em caso de necessidade da aquisição de crédito consignado”, avalia o prefeito Marcelo Palhares.