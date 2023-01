Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho e do governo do Paraná formalizam nesta quinta-feira (12) a autorização da licitação para a construção do AME (Ambulatório Médico de Especialidade), em solenidade realizada na câmara de vereadores do município a partir das 9h.

O documento será assinado pelo prefeito Marcelo Palhares, que também é presidente do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), e pelo secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.

Com a autorização da licitação, será aberto o processo visando a contratação de empresa para construção do AME, – processo esse realizado pela prefeitura de Jacarezinho. O investimento previsto é de pouco mais de R$ 23 milhões, com recursos do governo do Paraná.

O novo AME, uma vez concluído, será gerenciado pelo Cisnorpi e abrigará os atendimentos e serviços ofertados pelo consórcio a 22 municípios da região. O novo espaço ainda possibilitará o aumento considerável da capacidade de atendimento e maior comodidade a servidores e pacientes.

A estrutura será construída em um terreno com fácil acesso a PR-431, próximo ao trevo da Vila São Pedro. A expectativa é que as obras preliminares tenham início ainda durante o mês de fevereiro e o tempo estimado de execução do projeto é de 24 meses após o início.