Iniciativas da prefeitura em estimular o empreendedorismo e consolidar Jacarezinho como um ambiente propício para negócios levaram o município a ser, novamente, finalista do Prêmio Prefeitura Empreendedora, do Sebrae.

Após vencer a etapa estadual, Jacarezinho participa na próxima semana da etapa nacional do prêmio, que reconhece – e premia – ações públicas que tenham como objetivo o fomento do empreendedorismo dentro dos municípios.

Jacarezinho é finalista na categoria Cidade Empreendedora, graças a uma série de projetos desenvolvidos simultaneamente, sempre em parceria com o Sebrae Norte Pioneiro, grande parceiro do município nestas ações.

PRÁTICA

O que isso significa, do ponto de vista prático? Quer dizer que em Jacarezinho o tempo para se abrir uma empresa pode ser de menos de uma hora.

Isso mesmo, todo o processo de abertura de um CNPJ pode ser concluído em questão de minutos.

Isso também significa que Jacarezinho tem um programa de incentivo para comerciantes locais participarem das licitações da prefeitura, fazendo com que os valores empregados pelo município na compra de produtos ou serviços estejam girando cada vez mais dentro da própria cidade.

Também existem programas de facilitação de acesso ao crédito, cursos de qualificação diversos, parcerias com instituições de ensino, como IFPR (Instituto Federal do Paraná) e UENP (Universidade Estadual do Norte Pioneiro) e cada vez mais apoio a eventos como Genius.com e Ficafé, que mobilizam milhares de pessoas ano a ano e colocam Jacarezinho em evidência no mundo dos negócios.

Somados, esses esforços do poder público têm, mais do que o reconhecimento do Sebrae e outros órgãos, gerado oportunidades de emprego e renda e progresso para Jacarezinho.