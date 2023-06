Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso pela Polícia Militar após roubar um idoso e na sequência ser detido por populares que presenciaram o crime. O caso aconteceu nesta terça-feira (13) em Jacarezinho.

De acordo com dados fornecidos pela PM, a corporação foi acionada com a informação de um roubo na rodoviária velha, onde o autor do crime já teria sido detido por testemunhas.

A vítima, de 67 anos, disse aos policiais que aguardava o ônibus para Santo Antônio da Platina, onde mora, quando foi surpreendido pelo criminoso, que o agarrou e roubou sua carteira.

Pessoas que estavam na rodoviária presenciaram o roubo e interviram, conseguindo render o ladrão e o segurar até a chegada da PM. O criminoso foi identificado e contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça.

O assaltante foi então preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.