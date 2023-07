Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O boletim do ClimaTempo alerta para condições favoráveis para geada no Paraná no amanhecer desta sexta-feira (14) e do sábado (15), após a passagem de um ciclone extratropical no Sul do país. A chegada de uma massa de ar frio deve favorecer o rápido resfriamento do ar e causar quedas bruscas de temperatura.

“Essa condição de geada deve permanecer, então, falando das temperaturas, vão ser baixas ao longo de todo o dia, mas principalmente no amanhecer, aquela fina camada de gelo sobre o pasto e as lavouras. A condição de tempo firme se estabelece a partir de sexta-feira em todo o estado”, relatou a meteorologista Luiza Cardoso, do ClimaTempo.

No Paraná, as mínimas mais baixas na sexta-feira serão no Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Campos Gerais, chegando a 4ºC em Guarapuava e 5ºC em Curitiba.