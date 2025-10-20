Na tarde desse sábado (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 450 caixas de cigarros contrabandeados durante fiscalização no km 346 da BR-153, no município de Ourinhos/SP. A apreensão ocorreu após a equipe policial dar ordem de parada a um caminhão. Durante a abordagem, o condutor apresentou informações divergentes sobre o destino da carga declarada como sofás. Diante da inconsistência, os policiais realizaram vistoria no compartimento de carga e localizaram centenas de caixas de cigarros de origem estrangeira, sem documentação fiscal.

Ao ser questionado, o motorista admitiu que transportava 450 caixas do produto contrabandeado e que faria a entrega em Ourinhos/SP.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de contrabando, previsto no artigo 334-A do Código Penal, sendo encaminhado, juntamente com o veículo e a carga, à Delegacia da Polícia Federal de Marília/SP para as providências cabíveis.