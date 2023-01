Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A ocorrência aconteceu na noite de terça-feira (10), na BR-369, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada a um Toyota Corola de cor branca, conduzido por um homem de 29 anos, tendo como passageira sua esposa de 30 anos.

No porta-malas do veículo foram encontradas cinco caixas, contendo mais de mil cigarros eletrônicos e seus acessórios, importados do Paraguai, sem nehuma documentação.

O condutor informou aos agentes da PRF que vendeu a mercadoria pela Internet e estava transportando até a cidade de Ourinhos, onde seria entregue.